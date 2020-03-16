Суд отказался пересматривать иск о конфискации имущества экс-полковника Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Никулинский районный суд столицы отказал защите в пересмотре иска Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В заявлении заявителей, представляющих интересы Захарченко, отказать", – огласила определение судья.

Захарченко выступал в суде по видеосвязи. Перед началом заседания он сообщил, что будет до конца отстаивать свои интересы.

"Настрой у меня боевой, буду добиваться справедливости", – заявил экс-полковник МВД.

Первоначальным основанием для подачи прокуратурой иска в суд стали материалы уголовного дела, согласно которым экс-полковник, помимо заработной платы, получал деньги из других источников, а этого делать он не имел права. Защита Захарченко настаивала, что, согласно приговору, подзащитный не получал каких-либо денег и был оправдан по эпизоду о взятке в размере 800 тысяч долларов.

Однако представитель Генпрокуратуры настаивал на том, что конфискация имущества экс-полковника связана не с его уголовным делом, а с конкретным коррупционным правонарушением – сокрытием сведений о незадекларированном имуществе должностного лица и оформлением его на сторонних лиц.

27 февраля Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ. Оно классифицируется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки приблизительно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы).

10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 лет. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

