Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

14:41
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Речь идет о получении взятки в 1,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
"Вчера в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки приблизительно на 1,5 миллиарда рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний "1520" в период с 2007 по 2016 год", – сказал Горбатенко.
Он уточнил, что ознакомление с материалами дела начнется 2 марта.
По данным следствия, взятку Захарченко получил от группы предпринимателей. Это Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Дмитрий Моторин, а также Иван Станкевич при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц Виктора Белевцова и Василия Кретинина, считают в СК.
Горбатенко добавил, что предполагается организация этапирования Захарченко в Москву для ознакомления с материалами.
10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.
Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
По главному эпизоду в получении от владельца названного ресторана взятки размером 800 тысяч долларов суд экс-полковника оправдал. Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов. Он называет возбужденные против него уголовные дела фейковыми.
"Московский патруль": Захарченко обратился с иском к следственному изолятору
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