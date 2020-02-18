Экс-полковник Захарченко планирует освоить профессию кочегара

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко в колонии научился шить и планирует освоить еще несколько профессий, в том числе кочегара. Об этом сообщает РИА Новости.

"Профессия такая – "швей". Есть швея, а есть "швей"... Но я ходил [на учебу], несколько тетрадей исписал, пошил, только шить там не могу – аллергия жуткая, даже в медкнижке есть", – сказал Захарченко своим адвокатам.

Также он рассказал, что планирует освоить другие профессии.

"Еще я хочу быть кочегаром, как Виктор Цой, но там набор закрыт, а так бы я пошел на кочегара", – добавил экс-полковник МВД.

10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ой дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

Захарченко отбывает наказание в исправительной колонии № 5 в Мордовии.