Суд арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко

18:17
Фото: Telegram-канал "Москва 24"
Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 7 июня адвоката Александра Горбатенко по делу о посредничестве во взятке в крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, в период с июля по август 2018 года он выступил в качестве посредника во взяточничестве, осуществив передачу должностным лицам химкинского управления МВД 500 тысяч рублей.
О возбуждении уголовного дела в отношении адвоката стало известно в пятницу, 9 апреля. О том, что следственные действия ведутся против Горбатенко, который был адвокатом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил источник в правоохранительных органах.
10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 года. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.
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