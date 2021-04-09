Суд арестовал адвоката экс-полковника МВД Захарченко

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Пресненский районный суд Москвы отправил в СИЗО до 7 июня адвоката Александра Горбатенко по делу о посредничестве во взятке в крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в период с июля по август 2018 года он выступил в качестве посредника во взяточничестве, осуществив передачу должностным лицам химкинского управления МВД 500 тысяч рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении адвоката стало известно в пятницу, 9 апреля. О том, что следственные действия ведутся против Горбатенко, который был адвокатом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил источник в правоохранительных органах.

10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 года. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.