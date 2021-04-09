СК возбудил дело против адвоката экс-полковника МВД Захарченко

14:14
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Следователи возбудили уголовное дело в отношении московского адвоката. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки полицейским в размере 500 тысяч рублей, говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.
По данным следствия, в период с июля по август 2018 года он выступил в качестве посредника во взяточничестве.
"Обвиняемый достиг договоренности с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудниками территориального подразделения будет принято решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в тот же период времени обвиняемый передал взятку в размере 500 тысяч рублей указанным должностным лицам.
Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, следственные действия ведутся в отношении Александра Горбатенко, который был адвокатом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 года. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.
Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".
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