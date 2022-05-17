13:04
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Пресненский суд Москвы признал бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Захарченко возглавлял антикоррупционное управление МВД РФ. В общей сложности за это время он получил взятки в размере 1,4 миллиарда рублей.
Как ожидается, после оглашения мотивировочной части приговора Захарченко и трем другим подсудимым назначат наказание. По делу проходят также бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов.
Ранее следствие заявило, что Захарченко в течение 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, в состав которой входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов и совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович. Представитель прокуратуры запросил для него 17 лет лишения свободы.
В 2019 году Захарченко назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере около 118 миллионов рублей. Также его лишили звания полковника полиции и госнаград. Его признали виновным в получении одной особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию.
Позже Мосгорсуд снизил ему приговор на полгода. Судебная коллегия по уголовным делам исключила из обвинения по одной из статей квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток
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