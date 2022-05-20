Суд в Иванове приговорил сотрудника Ростехнадзора к 10 годам колонии за взятки

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Суд в Иванове приговорил к десяти годам колонии бывшего замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

"В суде установлено, что <...> Ивченко в период с июля 2013 года по октябрь 2015 года наладил систему получения взяток от поднадзорных организаций за действия, входившие в должностные полномочия должностных лиц управления Ростехнадзора. С целью получения взяток организовал преступную группу, в состав которой вовлек подчиненных ему сотрудников", – говорится в сообщении.

Уточняется, что преступная группа создавала препятствия предприятиям для получения различных лицензий, затем направляла их в подконтрольные организации, где те за деньги могли получить необходимые от Ростехнадзора разрешения. Ущерб от их деятельности составил 9 миллионов рублей.

Помимо тюремного срока, Ивченко был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей. Кроме того, в его отношении введен трехгодичный запрет на замещение должностей в органах местного самоуправления.

Ранее суд в Москве вынес приговор по резонансному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

