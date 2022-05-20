Суд в Иванове приговорил сотрудника Ростехнадзора к 10 годам колонии за взятки

17:23
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд в Иванове приговорил к десяти годам колонии бывшего замруководителя центрального управления Ростехнадзора Владимира Ивченко, обвиняемого в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
"В суде установлено, что <...> Ивченко в период с июля 2013 года по октябрь 2015 года наладил систему получения взяток от поднадзорных организаций за действия, входившие в должностные полномочия должностных лиц управления Ростехнадзора. С целью получения взяток организовал преступную группу, в состав которой вовлек подчиненных ему сотрудников", – говорится в сообщении.
Уточняется, что преступная группа создавала препятствия предприятиям для получения различных лицензий, затем направляла их в подконтрольные организации, где те за деньги могли получить необходимые от Ростехнадзора разрешения. Ущерб от их деятельности составил 9 миллионов рублей.
Помимо тюремного срока, Ивченко был назначен штраф в размере 20 миллионов рублей. Кроме того, в его отношении введен трехгодичный запрет на замещение должностей в органах местного самоуправления.
Ранее суд в Москве вынес приговор по резонансному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: