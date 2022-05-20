Суд не стал арестовывать замначальника подмосковного Росреестра по делу о взятке

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Тверской суд Москвы не стал заключать под стражу замначальника управления Росреестра Московской области Рифхата Халлиулина, обвиняемого в получении крупной взятки.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина, следствию также было отказано в избрании в отношении чиновника другой, более мягкой меры пресечения. Халлиулин был отпущен из зала суда.

Уголовное дело чиновника находится в производстве у СК, другие подробности не приводятся.

Ранее во Владивостоке по подозрению в мошенничестве задержали бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко. По данным правоохранительных органов, с декабря 2016 года по июнь 2021 года он под видом долевого строительства похитил у 187 человек средства на сумму больше 105 миллионов рублей.

