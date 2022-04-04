Экс-кандидата в губернаторы Приморья задержали по подозрению в мошенничестве

16:20
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко задержали во Владивостоке по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ в Приморье.
"Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ "Аврора-Строй" Андрея Ищенко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", – говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, с декабря 2016 года по июнь 2021 года Ищенко под видом долевого строительства похитил у 187 человек средства на сумму больше 105 миллионов рублей. В настоящее время специалисты продолжают расследования дела, следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Туле по подозрению в мошенничестве задержали депутата местной городской думы. По версии следствия, тот устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, однако фактически они не выполняли никакие обязанности, а их зарплаты парламентарий получал сам.
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