Минтруд предлагает установить 5-летний запрет на найм коррупционеров на госслужбу

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Минтруд предлагает установить пятилетний запрет на найм коррупционеров на государственную и муниципальную службу, а также на отдельные должности в организациях публичного сектора, сообщает РИА Новости.

Речь идет о гражданах, уволенных в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства и внесенных в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Минтруд представил законопроект на общественное обсуждение. Документы подготовили в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного указом президента.

Сейчас за несоблюдение антикоррупционных стандартов предусмотрено досрочное прекращение полномочий или увольнение, в том числе в связи с утратой доверия. Сведения по таким правонарушениям вносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, однако нахождение в в этом реестре не служит основанием для запрета в дальнейшем замещать должности на госслужбе. Такой запрет определяется решением суда.

Ранее полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил о риске "колоссальной" коррупции на фоне западных санкций.

Он отметил, что ужесточение наказания за такие нарушения не исправит ситуацию. В пример Барщевский привел Китай, где даже публичные расстрелы не улучшили обстановку. По его словам, действенным методом может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.