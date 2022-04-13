26 сотрудников ДПС задержали в Ростовской области за взятки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ростовской области задержали 26 сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Сотрудниками ГУСБ МВД России во взаимодействии с ФСБ России пресечена противоправная деятельность ряда должностных лиц Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 (с дислокацией в городе Аксай) ГУ МВД России по Ростовской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток, сопряженных с вымогательством", – приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Уточняется, что в числе задержанных – как руководство дорожно-патрульной службы, так и гражданские лица. В рамках оперативных мероприятий были проведены обыски по местам жительства и несения службы подозреваемых – в общей сложности по 95 адресам.

По данным правоохранительных органов, задержанные должностные лица отдельного батальона ДПС в период с 2017 по 2020 год систематически вымогали взятки в размере от 5 до 500 тысяч рублей: для этого с помощью графического редактора они создавали фиктивные доказательства нарушения водителями ПДД.

Ранее в Москве задержали водителя "КамАЗа" с неисправными тормозами. В ходе осмотра транспортного средства инспектор ДПС заметил, что его тормозная система неисправна, о чем проинформировал водителя. Тот предложил 13 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности, после чего его задержали.

