В Москве задержали водителя неисправного грузовика за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали в Таганском районе водителя "КамАЗа" с неисправными тормозами, подозреваемого в попытке дать взятку сотруднику ДПС. Об этом со ссылкой на столичное ГУ МВД сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что грузовик остановили в 3-м Крутицком переулке. При проверке технического состояния инспектор ГИБДД обнаружил, что тормозная система неисправна. 29-летнего водителя проинформировали об этом и указали на правонарушение.

"Находясь в патрульном автомобиле, гражданин предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден полицейским, что его действия незаконны", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после этого водитель все равно проигнорировал предупреждения и положил в бардачок 13 тысяч рублей. После этого его задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки". Оно направлено в суд.

Ранее сообщалось, что за в Москве задержали мужчину, который пытался дать взятку в размере 5 тысяч рублей инспектору ГИБДД. Инцидент случился на улице Генерала Белобородова.

Правоохранитель остановил автомобиль, за рулем которого находился 27-летний житель Подмосковья. Он допустил нарушение ПДД в части расположения авто на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.