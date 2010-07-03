В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину при попытке дать взятку полицейскому. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Подозреваемый, находясь в служебном кабинете, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 30 тысяч рублей, чтобы в его отношении не был составлен протокол об административных нарушениях. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, однако гражданин положил деньги на стол, после чего был задержан.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Дача взятки". В настоящее время он заключен под стражу.

Ранее на юго-востоке Москвы рогвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе дома. О стрельбе сообщил охранник одного из предприятий, он услышал выстрелы рядом с жилыми домами. Во время обследования территории сотрудники ведомства заметили 43-летнего мужчину, который, вероятнее всего, был пьян. Объяснить причины своего поступка мужчина не смог.

