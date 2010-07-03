Москвича посадили на девять лет за дачу взятки в 3 млн рублей

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Измайловский суд Москвы приговорил жителя столицы к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки в 3 миллиона рублей сотруднику таможни, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере".

Суд установил, что мужчина, действуя в интересах компаний "Дэликт", "Молния" и СИГМА через посредника передал 3 миллиона как оговоренную часть взятки главному государственному таможенному инспектору отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни ЦТУ ФТС России.

Последний после получения взятки должен был разрешить собственнику товара, находившемуся во временной зоне таможенного контроля, заменить находящиеся под таможенным контролем дорогие меховые изделия без контрольно-идентификационных знаков, на дешевые, и вынести их.

В отношении должностных лиц таможни возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Летом Басманный суд Москвы санкционировал арест 10 сотрудников Домодедовской таможни. Они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Всем арестованным вменяется преступление, предусмотренное статьей 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".

В конце 2016 года сотрудников Домодедовской таможни оштрафовали за получение взяток от граждан Вьетнама. Их признали виновными по статье "Получение взяток организованной группой лиц".

Бывшего главу таможни Владимира Гаврилова и его заместителей Дмитрия Верещагина и Светлану Чернову обязали выплатить 2 миллиона рублей.

