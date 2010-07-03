Домодедовских таможенников арестовали за взятки

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Басманный суд Москвы санкционировал арест десятерых сотрудников Домодедовской таможни. Они были задержаны по подозрению в получении крупных взяток.

"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Всем арестованным вменяется преступление, предусмотренное статьей 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".

В конце 2016 года сотрудников Домодедовской таможни оштрафовали за получение взяток от граждан Вьетнама. Их признали виновными по статье "Получение взяток организованной группой лиц".

Бывшего главу таможни Владимира Гаврилова и его заместителей Дмитрия Верещагина и Светлану Чернову обязали выплатить 2 миллиона рублей, других соучастников обязали выплатить от 40 до 240 тысяч рублей штрафов.

