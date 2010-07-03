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15:51

Главу Московского СО на воздушном и водном транспорте подозревают в получении взятки

происшествия

15:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет расследует дело в отношении главы руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

Также под следствием находятся подчиненный тому следователь и адвокат из Крыма. Их подозревают в сговоре с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела.

По версии следствия, за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела был передан миллион рублей. Деньги получил адвокат, после чего средства распределили на всех участников сговора.

Сейчас с фигурантами дела проводятся следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Накануне сообщалось, что главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина и его заместителя Александра Задорина подозревают в получении взятки на сумму около 20 миллионов рублей.

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