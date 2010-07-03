Суд в Москве арестовал экс-главу Дальневосточной оперативной таможни

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Басманный суд столицы арестовал экс-заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина сроком до 27 июля", − цитирует представителя суда ТАСС.

По данным следствия, Павел Фомин брал взятки, используя служебное положение. Уточняется, что ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.