Суд арестовал экс-главу Росграницы по новому делу

Фото: ТАСС/Эдуард Молчанов

Тверской суд столицы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова в рамках нового уголовного дела. Ранее он был осужден на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 миллионов рублей.

"Постановлением Тверского суда Москвы в отношении Безделова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", − цитирует представителя суда ТАСС.

Дмитрия Безделова объявили в федеральный розыск в декабре 2013 года, в мае 2014 года – в международный. В октябре того же года его задержали в Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. После этого экс-чиновника экстрадировали в РФ.

В конце декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал Безделова виновным в мошенничестве на сумму около 500 миллионов рублей при обустройстве госграницы. Его приговорили к десяти годам колонии общего режима, хотя гособвинение настаивало на десяти годах тюрьмы.