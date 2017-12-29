Экс-глава Росграницы Безделов признан виновным по делу о мошенничестве‍

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Мещанский суд Москвы признал вину экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова в мошенничестве почти на 500 миллионов рублей при обустройстве госграницы.

"Признать Безделова виновным в мошенничестве", – сказала судья Олеся Менделеева, передает ТАСС.

Гособвинение приговорить Безделова к 10 годам колонии. Остальным фигурантам дела прокуратура попросила от трех до восьми лет колонии.

По версии следствия, бывший руководитель Росграницы Дмитрий Безделов в 2009 году вместе с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым с сентября 2009 года по май 2013 года похитили бюджетные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.

В декабре 2013 года Безделов был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014 года – в международный. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. 5 апреля экс-чиновник был экстрадирован в РФ.