Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к 9 годам тюрьмы

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Бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова осудили на 9 лет колонии общего режима.

Мещанский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве почти на 500 миллионов рублей при обустройстве госграницы, сообщает ТАСС.

Гособвинение настаивало на 10 годах колонии.

Остальным фигурантам дела – руководителю ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегу Сенкевичу и начальнику управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Даниле Вавилову прокуратура просила от трех до восьми лет колонии.

В декабре 2013 года

Безделова объявили в федеральный розыск в декабре 2013 года, в мае 2014 года – в международный. В октябре того же года его задержали в Италии. Через месяц Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен в марте 2016 года. 5 апреля экс-чиновник экстрадировали в РФ.