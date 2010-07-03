Суд арестовал и.о. главы дагестанского управления Росреестра

Суд арестовал исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева. Он проходит по делу об участии в преступном сообществе, сообщили РИА Новости в Верховном суде региона.

"Гаджиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", − подчеркнул представитель суда.

По данным следствия, преступное сообщество во главе с экс-начальником управления Росреестра по Дагестану Сафиюлой Магомедовым нанесло ущерб в размере 370 миллионов рублей. Как считают в СК, группировка с 2000 года занималась махинациями с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности. Оформив поддельные документы на землю, участники преступного сообщества незаконно предоставили право на участки более чем 30 юридическим и физическим лицам, отметили в СК.

Ранее сообщалось о задержании и.о. главы дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева.

22 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы и ряда сотрудников дагестанского Росреестра. Их заподозрили в создании и участии в преступном сообществе. В числе подозреваемых − бывший глава управления Росреестра по республике Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев и ряд других лиц.