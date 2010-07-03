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11:32

СК возбудил дело против главы Росреестра Дагестана

происшествия

11:32

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Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы и сотрудников Росреестра Дагестана. Их подозревают в создании и участии в преступном сообществе, сообщается на сайте СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, по делу проходят глава управления Росреестра по республике Дагестан Сафиюла Магомедов, специалисты и эксперты того же управления Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов и Адиль Клычев. Фигурантами также стали кадастровый инженер Федеральной кадастровой палаты по Дагестану Абдула Умаханов, экс-заместитель главы администрации Махачкалы Герман Рагимханов и гражданин Ислам Исмаилов.

По информации следствия, в зависимости от роли каждого фигуранта они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в таковом, или же в "создании преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения".

Ранее сообщалось, что 30 апреля был задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов. Его обвинили в присвоении или растрате средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело о хищении более 20 миллионов рублей. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, Хасбулатов создал преступное сообщество, которое при закупках для нужд МФЦ существенно завышало их стоимость.

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