Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Фото: facebook.com/hasbulatov

В Дагестане на двое суток задержали министра экономики и территориального развития Османа Хазбулатова, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В его доме и в самом ведомстве сейчас проводят обыски сотрудники УЭБиПК республики.

Против Хазбулатова уже завели уголовное дело, детали которого не раскрываются. Отмечается, что министра сняли с самолета, когда он хотел покинуть регион.

