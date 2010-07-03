В Дагестане задержан глава администрации

Фото: www.facebook.com/e.g.karagishiev

В кабинете главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева проходят обыски, он сам задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Также обыски ведутся в компании "Бисма". В отношении Карагишева возбуждены уголовные дела по статьям "Служебный подлог", "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, Карагишиев присвоил средства в особо крупном размере, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и на ремонт улиц в селе Львовское Бабаюртовского района.

Накануне сообщалось об аресте главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его обвиняют в крупной растрате по трем эпизодам.