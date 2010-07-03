Глава Дербентского района Дагестана Джелилов арестован

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Басманный суд Москвы арестовал до 9 июня главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова по обвинению в крупной растрате. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, Джелилов обвиняется по трем эпизодам крупной растраты, передает РИА Новости.

Следователи выяснили, что в 2015 году Джелилов, пользуясь своими должностными полномочиями, безвозмездно и незаконно передал в собственность земельные участки площадью 3 гектара, расположенных вдоль федеральной дороги "Кавказ", своим родственникам. По данным из открытых источников, кадастровая стоимость земли составляет более 3 миллионов рублей, а рыночная стоимость участков может достигать более 20 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства Джелилова и в администрации района.