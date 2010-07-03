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11:39

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в крупной растрате

происшествия

11:39

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Фото: sledcom.ru

Следователи предъявили обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, которого подозревают в превышении полномочий.

Чиновника обвиняют в том, что в 2015 году он незаконно предоставил земельные участки площадью 3 гектара, расположенные вдоль федеральной дороги "Кавказ", своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составила 3 миллиона рублей, а рыночная стоимость участков может достигать более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК.

"В рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства Джелилова и в администрации Дербентского района", – сообщили в ведомстве.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Весной 2018 года в Дагестане за коррупцию были задержаны члены правительства: уже бывшие премьер-министр, два его заместителя и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

происшествия

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