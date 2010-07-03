В МВД рассказали подробности дела министра экономики Дагестана

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Задержанный министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов создал организованную преступную группу, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

С 2013 по 2018 год Хасбулатов руководил МФЦ. По информации следствия, он организовал преступное сообщество, которое при закупках для нужд центров существенно завышало их стоимость. В МВД полагают, что деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались "по своему усмотрению".

Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова. Его обвинили в присвоении или растрате средств в особо крупном размере.

Нынешнего министра задержали 30 апреля. Возбуждено уголовное дело о хищении более 20 миллионов рублей. В доме Хасбулатова и в ведомстве начали обыски.

Массовые задержания чиновников за коррупцию и проверки состояния законности в Дагестане начались после назначения Владимира Васильева главой региона. Работу правительства республики он назвал "безобразной".