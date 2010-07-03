СМИ сообщили о задержании и.о. главы дагестанского управления Росреестра

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Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу о преступном сообществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось о задержании заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирины Александровы. Она подозревается по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")

Отмечалось, что Александрова якобы незаконно подписала документы по возмещению 21 миллиона рублей фирме "ДИС", что и вызвало огромные вопросы у следователей.

