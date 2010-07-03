СМИ сообщили о задержании замгубернатора Ростовской области

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области задержан заместитель губернатора по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Дома и на работе прошли обыски. Задержан по делу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова", – указал источник. Сидаш подозревается по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Проверка в отношении высокопоставленного чиновника проходила в рамках дела о хищениях на 223 миллиона рублей при строительстве стадиона "Ростов Арена" в ЧМ-2018. Ранее силовики уже задержали экс-министра строительства области Николая Безуглова и директора компании "Ростовоблстройзаказчик" Сергея Мищенко.

На официальном портале Ростовской области указано, что Сидаш в составе правительства региона занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора. Должность вице-губернатора региона он занимает с 2016 года. До этого чиновник работал советником главы региона.

Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище. Служил в Вооруженных Силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ.

