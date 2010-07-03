Главе отдела полиции в Чехове предъявили обвинение

Начальника Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его соучастника обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, заявила старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, начальник Столбовского отдела полиции совместно со своим знакомым и неустановленными лицами в период с сентября 2014 года по по август 2016 года путем обмана двух граждан относительно наличия у соучастников возможности влиять на принимаемые должностными лицами правоохранительных органов решения, связанные с проведением в отношении последних мероприятий по фактам возможных противоправных действий при получении страховых выплат, получили под разными предлогами части ранее оговоренных сумм денежных средств в размере 6 миллионов рублей", – передает ее слова Агентство "Москва".
Иванова добавила, что 16 мая обвиняемые назначили встречу потерпевшими с целью получить остальную часть этих денег. В этот же день их задержали с поличным. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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