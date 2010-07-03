СК просит продлить домашний арест экс-губернатору Хабаровского края

Следственный комитет просит суд продлить домашний арест бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Его обвиняют в мошенническом хищении средств "Роснефти", передает ТАСС.
В Басманный суд столицы поступило ходатайство следствия. Согласно ему, срок ареста Ишаева хотят увеличить до 27 августа. Дата слушаний еще не назначена.
Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Арест он отбывает в квартире на западе Москвы по адресу: улица Крылатские Холмы, 47.
По версии следствия, в 2014-2017 годах, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене. В апреле стало известно, что экс-губернатор возместил предполагаемый ущерб в 5,7 миллиона рублей.
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