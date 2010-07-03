Защита Ишаева заявила о возмещении ущерба "Роснефти"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, возместил предполагаемый ущерб 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Зайцева.

Деньги в компанию "Роснефть" перечислила дочь подозреваемого. "Прошу приобщить к материалам дела платежное поручение Ишаевой Юлии о том, что она 5 апреля совершила платеж на счет ПАО НК "Роснефть" на основании возмещения возможного ущерба на сумму 5,7 миллиона рублей", – указала сторона защиты.

В понедельник, 8 апреля, в Басманном суде столицы рассматривалась апелляция на домашний арест Ишаева. В итоге суд оставил меру пресечения без изменений. Адвокаты настаивали, что их подзащитный по состоянию здоровья должен иметь возможность гулять на улице до трех часов в день.

Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Суд отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Арест экс-чиновник отбывает в квартире на западе Москвы по адресу: улица Крылатские Холмы, 47.

По версии следствия, в 2014-2017 годах, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене.

Ишаев начал работать в администрации Хабаровского края с 1991 года. В 1996 году он одержал победу на первых выборах губернатора края и занимал этот пост 13 лет, после чего подал в отставку. После этого был назначен полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2017 годы работал в "Роснефти", курировал вопросы развития компании на Дальнем Востоке.

В 1999 году Ишаев также стал доктором экономических наук, в 2001 – профессором, а в 2008 – академиком РАН.

