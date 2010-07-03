СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову задержали. Она подозревается по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Согласно информации источника, в доме задержанной и на ее рабочем месте были проведены обыски, в ходе которых была изъята вся необходимая документация.

В местных Telegram-каналах уточняется, что Ирина Александрова якобы незаконно подписала документы по возмещению 21 миллиона рублей фирме "ДИС", что и вызвало огромные вопросы у следователей.

При этом официального подтверждения задержания пока не было.

Согласно данным, которые опубликованы на сайте ведомства, под руководством Александровой в УФНС несколько отделов, среди которых отделы контроля налоговых органов, безопасности, анализа и планирования налоговых проверок, отдел оперативного контроля.