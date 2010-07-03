Главу Московского СО на воздушном и водном транспорте подозревают во взяточничестве

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Руководителя Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина и его заместителя Александра Задорина подозревают во взяточничестве, рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Коровин и Задорин подозреваются в получении взятки на сумму около 20 миллионов рублей. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Дальнейшая информация уточняется.

Накануне суд в Москве арестовал экс-главу Дальневосточной оперативной таможни. Павла Фомина подозревают в получении крупной взятки.