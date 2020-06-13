В Москве задержали мужчину за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали мужчину, который попытался дать взятку инспектору ГИБДД. Инцидент случился на улице Генерала Белобородова, сообщили в пресс-служба столичного главка МВД.

Известно, что правоохранитель остановил автомобиль, за рулем которого находился 27-летний житель Подмосковья. Он допустил нарушение ПДД в части расположения авто на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Уточняется, что максимальное наказание за нарушенное водителем правило ПДД могло составить 5 тысяч рублей или лишение прав.

"За непривлечение его к ответственности мужчина предложил инспектору денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил 5 тысяч рублей в правый кофр служебного мотоцикла, после чего был задержан", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество.

Ранее за взятку в 5 миллионов рублей был задержан следователь в Красногорске. Как сообщили в Следственном комитете (СК) по Московской области, 25 марта он лично получил от брата обвиняемого данную сумму. Она предназначалась за переквалификацию инкриминируемых деяний его родственнику на менее тяжкое преступление. Полицейский был задержан при получении денег.