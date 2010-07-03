Суд арестовал сотрудника полиции Ступина по делу о взятке

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Бабушкинский суд Москвы арестовал оперуполномоченного антикоррупционного управления полиции подмосковного Ступина Артура Кучева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил Кучева под стражу на два месяца – до 29 декабря 2019 года.

Обвиняемый просил суд не отправлять его в СИЗО, объясняя это тем, что он положительно характеризуется по службе, имеет на иждивении престарелую мать, не намерен скрываться от суда, а также готов сотрудничать со следствием. Однако судья сочла, что, находясь на свободе, он может использовать свои связи в полиции и создать препятствия для следствия.

Согласно материалам дела, Кучев проходит по тому же делу, что и замглавы полиции Ступина Антон Антонов, а также двое сотрудников городской полиции – Олег Борщ и Илья Дощин.

Всех четверых обвиняют в крупной взятке, причем показания на полицейских дал их коллега Дощин.

По версии следствия, обвиняемые получили 500 тысяч рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство.