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Москва 24

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Общество

26 марта, 23:33

Следователя задержали за взятку в 5 млн рублей в Красногорске

происшествия общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Старшему следователю МВД по Красногорскому району предъявили обвинение в получении взятки.

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по Московской области, 25 марта он лично получил от брата обвиняемого взятку в размере пяти миллионов рублей.

Она предназначалась за переквалификацию инкриминируемых деяний его родственнику на менее тяжкое преступление. Полицейский был задержан при получении денег.

На допросе он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Замоскворецкий районный суд столицы ранее приговорил экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам заключения в колонии общего режима.

Его обвинили в растрате 155 миллионов рублей, полученных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов, используя свое служебное положение.

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам колонии

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