Иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

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Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев съел вещдок в присутствии следователей, сообщает РИА Новости.

Он был арестован за взятку 160 тысяч рублей по решению суда. Во время ареста Журавлев попытался избавиться от улики, употребив ее на глазах у следователей. Однако во время уничтожения вещдока он подавился.

Ранее из-за получения взятки задержали старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы. Он попросил 1,2 миллиона рублей у гендиректора одной из компаний.

На взятке в особо крупном размере попался и заместитель начальника таможенного поста Шереметьево. Он получил 1 миллион рублей от гражданина Китая, чтобы тот был освобожден от уплаты налоговых пошлин за провоз через границу РФ товаров народного потребления.