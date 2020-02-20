Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства РФ Алексееву

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Алексеева пробудет в СИЗО до 19 апреля. Она обвиняется по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Свою вину Алексеева не признает.

Защита просила судью избрать меру пресечения своей подзащитной в виде домашнего ареста. К делу были приложены справки о состоянии ее матери, у которой диагностировано онкологическое заболевание. Сама подзащитная также указывала на то, что ей необходимо ухаживать за сыном-студентом.

По версии следствия, Анастасия Алексеева в период с 2015 по 2016 год получила от гражданина Якушкина (другой фигурант дела) взятку в размере четырех миллионов рублей за действия в пользу взяткодателя. Взятка была в виде поездки на отдых на новогодние каникулы 2016 года в Таиланд и на майские праздники в Доминикану.

Ранее суд арестовал до 19 апреля гражданина США, директора по развитию бизнеса по венчурному инвестированию в фармацевтической компании Джина Мирона Спектора за посредничество во взяточничестве. Ему предъявлено обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

Всего в деле фигурируют четыре человека – гражданин США Джин Спектор, Алексеева, а также Якушкин и Белоножка, которым инкриминируется дача взятки и посредничество.

