Замглавы Ступина предъявили обвинение в получении взятки за контракт на благоустройство

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Замглавы городского округа Ступино Денису Фунтикову предъявлено обвинение по делу о получении взятки в 10 миллионов рублей за заключение контракта на выполнение работ по благоустройству, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Также обвинение предъявлено и. о. директора МКУ "Ступинский центр закупок", взяткодателям и посреднику. По ходатайству следствия двух обвиняемых заключили под стражу, еще двух поместили под домашний арест. Одну обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.

По данным следствия, фигуранты дела получили от предпринимателей через посредника взятку за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина.

В рамках дела проведено около 10 обысков по местам жительства и работы обвиняемых, допрошено более 10 человек.

Ранее в Москве задержали следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по СВАО. Его подозревают в получении 4,3 миллиона рублей взятки от родственника фигуранта уголовного дела.