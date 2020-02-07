Главу УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

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Начальника УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова задержали по делу о растрате, сообщили ТАСС в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Задержание состоялось в четверг, 6 февраля, в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".

"Управление собственной безопасности ФСИН России осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела", – сообщили в ведомстве.

На эту должность Емельянова назначили в мае 2018 года.

Накануне уголовное дело возбудили в отношении замглавы администрации города Ступино в Подмосковье. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.