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Общество

19:18

Суд в Москве арестовал замначальника управления ГУУР МВД Кузина

суды общество

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Столичный суд арестовал на два месяца заместителя начальника управления ГУУР МВД РФ Евгения Кузина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел. Вместе с ним суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Игоря Фролова, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

По данным СМИ, Кузину грозит до 15 лет лишения свободы. Сумма взятки не разглашается, однако речь может идти о сумме более одного миллиона рублей.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки. Кроме того, по делу о коррупции был арестован исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. По решению суда его арестовали сроком на два месяца.

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