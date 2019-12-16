Экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова приговорили к 14 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова признали виновным в хищении более 14 миллиардов рублей и приговорили его к 14 годам колонии общего режима. Такое решение принял Басманный суд столицы, передает Агентство "Москва".

"По совокупности преступлений назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет общего режима. Лишить Кузнецова права занимать должности на госслужбе сроком на три года", – огласила приговор судья Ирина Вырышева.

Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову. Общая сумма взыскания превышает 14 миллиардов 300 миллионов рублей.

В 2010 году следователи сообщили о возбуждении первого уголовного дела. По данным следствия, из-за действий Кузнецова и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" был причинен ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля, а также несколько отелей во французском Куршевеле, которые оценили в 45 миллионов евро.

Кузнецова объявили в международный розыск и задержали летом 2013 года на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. У него нашли несколько поддельных паспортов. В Москву подозреваемого доставили только в 2018 году – все это время власти Франции принимали решение, выдать ли Кузнецова России.