Хинштейн назвал фейком сообщения о задержании замглавы Росгвардии Гаврилова

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Сообщения о задержании замглавы Росгвардии Романа Гаврилова являются фейком, заявил депутат Госдумы и бывший официальный представитель силового ведомства Александр Хинштейн.

Информация о задержании Гаврилова по подозрению в хищении средств на обеспечение сил Росгвардии, участвующих в спецоперации на Украине, питанием и горюче-смазочными материалами распространилась в Сети. Утверждалось, что заместитель директора Росгвардии якобы находится на допросе и ожидает предъявления обвинения.

"Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Также депутат отметил, что Гаврилов не имеет и никогда не имел отношения к вопросам тылового обеспечения войск.

Ранее Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, обвиняемого в государственной измене. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно". Сообщалось, что мужчина был задержан ФСБ.

