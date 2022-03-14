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14 марта, 20:43 (обновлено 14.03.2022 21:45)

Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену

происшествиясуды

Фото: depositphotos/YGphoto

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением суда от 2 марта в отношении Абрамова Ю. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – сообщили в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина по подозрению в государственной измене. Служба ходатайствовала об его аресте.

16 февраля в Москве по подозрению в совершении государственной измены арестовали гражданина России Рамиза Намазова. Меру пресечения ему избрали на два месяца, до 11 апреля. По статье о госизмене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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