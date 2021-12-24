Депутат Рады заявил, что СБУ возбудила против него дело о госизмене

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело по статье "Государственная измена".

"Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что, действительно, СБУ открыла по мне дело <...>. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. <...> Связано это с моей дружбой с Белоруссией", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее уголовное дело по статье "Госизмена" возбудили против депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ильи Кивы после его видеообращения к Владимиру Путину. Украинский парламентарий поздравил российского президента с днем рождения, назвав его сильным лидером и пожелав ему здоровья.

Уголовное дело завели по просьбе Виталия Кличко. Он направил письмо с соответствующей просьбой на имя руководителей СБУ, Госбюро расследований и офиса генпрокурора Украины с подписью председателя исполкома партии Артура Палатного.