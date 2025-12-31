В ГД предложили не начислять пени за долги по ЖКУ в случае задержки зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России необходимо ввести мораторий на начисление пеней за просроченную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если граждане не могли оплатить их из-за задержки зарплаты. Письмо с соответствующим предложением направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Задержку заработной платы в этом случае Делягин назвал объективным обстоятельством.

Ранее россиянам рассказали, что декабрьскую квитанцию по услугам ЖКХ можно оплатить до 12 января без штрафов за просроченный платеж. По закону оплачивать квитанцию надо до 10-го числа следующего месяца, однако в этом году 10 января выпадает на субботу. Соответственно, срок оплаты переносится на понедельник, 12 января.

Пожилые люди, которые оплачивают услуги в банках, а не онлайн, в праздничные дни смогут сделать это с помощью банкоматов в зонах самообслуживания в любое время. Также можно обратиться в дежурные отделения банка в определенные дни. Некоторые отделения будут работать 3–6 и 8–11 января в привычном режиме.

