Сийярто: Венгрия не откажется от выгодной и надежной энергии из РФ

Фото: depositphotos/63ru78

Венгерская сторона открыта к диверсификации энергоносителей, однако не собирается отказываться от выгодных и надежных поставок из России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая в Институте мира США.

"Диверсификация для нас важна, но в то же время она означает для нас как можно больше источников и транспортных маршрутов, а не меньше. И это ни в коем случае не означает, что мы заменяем дешевые и надежные источники более дорогими и менее надежными", – цитирует министра РИА Новости.

Сийярто добавил, что Венгрия участвует в проекте "Вертикальный коридор", однако его нынешней пропускной способности недостаточно для полного снабжения страны. Кроме того, этот маршрут на 20% дороже "Турецкого потока", по которому Будапешт получает газ из Москвы.

Министр также прокомментировал планы Евросоюза запретить импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии. По его словам, это является еще одной причиной для победы действующего правительства, которое не позволит ЕС реализовать этот план.

Сийярто подчеркнул, что основой соцпрограммы по снижению коммунальных платежей в Венгрии являются дешевые российские источники энергии.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия продолжит блокировать предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро от Евросоюза, пока Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил прекратить подачу электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти.

Москва проинформировала Будапешт об устранении повреждений на нефтепроводе "Дружба". Теперь возобновление поставок зависит от решения украинской стороны, отмечал глава МИД Венгрии.

Венгрия отказалась сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

