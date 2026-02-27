Форма поиска по сайту

27 февраля, 11:10

Общество

Москвичам рассказали об уникальных проектах школьников для МЧС

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

На научно-практических конференциях в этом году столичные школьники представят уникальные разработки, в том числе для нужд МЧС и армии, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, интерес к проектной деятельности ежегодно растет. В этом году учащиеся подали более 34 тысяч заявок на участие, что на 2 тысячи больше, чем в 2025-м. Конференции проходят уже более десяти лет и позволяют детям выходить за рамки школьной программы, работать с опытными специалистами разных индустрий и преподавателями вузов. Победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении.

Среди ключевых направлений – инженерия, медицина, цифровые технологии, психология и предпринимательство. В частности, на конференции "Инженеры будущего" ребята представят грузовой робототехнический комплекс для нужд МЧС и армии, прототип системы сверхточного управления биомеханическим протезом, а также автоматизированные линии для заводов.

В рамках конференции "Старт в медицину" школьники предложили более 6,5 тысячи работ. Например, биополимерную пленку для заживления ран, гидроколлоидный пластырь для аллергиков, набор для постинсультной реабилитации кистей рук.

Конференция "Наука для жизни" объединила проекты в области медиа, биотехнологий, экологии, филологии и кибернетики. Отдельные направления посвящены ментальному здоровью и нейронаукам. Более 5 тысяч инициатив представлены в блоке "Шаг в бизнес", где учащиеся предлагают собственные предпринимательские идеи.

Помимо школьников, участниками конференций становятся учителя и кураторы, которые представляют педагогические разработки, направленные на более эффективное обучение. Всего на конференции прислали более 200 таких работ.

Проверка проектов, прошедших отборочный этап, завершится в марте. Финальные конференции состоятся в апреле на площадках ведущих московских вузов.

Ранее в Москве началась регистрация на участие во Всероссийском проекте "ЭтноЛаб: акселерация успеха". Она будет открыта до 10 марта. Программа направлена на развитие этнокультурной сферы и поддержку молодых специалистов. Участников ждут обучение, подготовка грантовых заявок и развитие лидерских качеств.

