Студенты помогли специалистам Главархива признать уникальными документы о героях Арктики

Школьники и студенты колледжей помогли специалистам Главархива Москвы признать уникальными документы о героях Арктики, передает портал мэра и правительства столицы.

В Главархиве завершился первый поток третьего сезона проекта "Уникальные проекты. Взгляд нового поколения". Участники исследовали материалы, связанные с освоением Арктики.

По словам начальника структуры Ярослава Онопенко, итоги потока показали высокое качество исследовательской работы. В результате были признаны уникальными документы Георгия Байдукова и Анатолия Ляпидевского.

Байдуков – летчик-испытатель, соратник Валерия Чкалова и один из руководителей создания системы ПВО страны. Ляпидевский является первым Героем Советского Союза и участником операции по спасению челюскинцев. В их документах отражаются арктические перелеты, опыт испытаний авиационной техники и хроника спасательных экспедиций.

"Для нас это свидетельство эффективности проекта. Впереди – исследования в областях астрономии, воздухоплавания и авиастроения, а также новые имена героев", – подчеркнул Онопенко.

Кроме того, участники проекта смогли поработать с дневниками сотрудников дрейфующей станции "Северный полюс" и фотографиями полярных экспедиций, а также с материалами о строительстве таких арктических портов, как "Диксон" и "Провидения". Для очного этапа было отобрано 12 работ, большая часть которых посвящена исследователям северных широт и героям арктического неба.

В ходе очных занятий ученики в том числе изучили личные дела советской летчицы Полины Осипенко, летчика Михаила Бабушкина, рекордсменки дальних перелетов Валентины Гризодубовой и многих других покорителей Арктики, а также редкие фотографии из семейных альбомов полярников и газетных архивов.

Школьников и студентов научили методике анализа исторических источников и познакомили с технологиями хранения и реставрации документов.

Следующий поток занятий начнется 26 ноября, он будет посвящен астрономии. Участникам покажут подлинные архивные материалы, в том числе отчеты российских ученых об открытии новых комет, проекты перестройки университетских обсерваторий и многие другие документы.

Ранее стало известно, что число материалов виртуального музея "Москва – с заботой об истории", созданного столичным Главархивом, превысило 5 миллионов.

Виртуальный музей признан крупнейшим проектом, направленным на сохранение и популяризацию исторической памяти о столице. Благодаря собранным материалам каждый желающий может ознакомиться с подлинными документами прошлых эпох, погрузиться в историю города и страны, стать исследователем истории столицы и даже поучаствовать в развитии проекта.

